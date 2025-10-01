Duas horas depois de o Sporting anunciar a “ativação” da «Missão Nápoles» nas redes sociais, dezenas de ultras napolitanos deslocaram-se à concentração de adeptos leoninos. A visita foi agressiva, obrigando ao reforço policial e à mobilização de autocarros para retirar os adeptos do Sporting.

Ainda assim, houve adeptos do Sporting que necessitaram de receber tratamento hospitalar. À CNN Portugal, também surpreendida pelos ataques, vários adeptos do Sporting descreveram o quão bem foram recebidos em Nápoles, antes destes incidentes. Além disso, há relatos de fraco policiamento.

Na noite de terça-feira, os ultras do Nápoles geraram confusão, sobretudo junto ao hotel dos leões, pelo que as autoridades foram obrigadas a intervir e a fixar posições em diferentes pontos da cidade. De recordar que este tipo de incidentes são habituais em jogos UEFA, tanto entre clubes como entre seleções, uma vez que o perímetro de segurança é curto para monitorizar as deslocações de ultras e demais adeptos.

Neste reboliço, houve ultras do Nápoles que aproveitaram para pilhar lojas e restaurantes, de arma na mão.

Este jogo da segunda jornada da fase liga da Champions está agendado para as 20 horas desta quarta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?