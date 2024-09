Ruben Amorim fez o lançamento do Sporting-Lille, para a Liga dos Campeões, na tarde desta segunda-feira. Em conferência de imprensa realizada no Estádio de Alvalade, o técnico do Sporting afirmou que o objetivo do Sporting é ultrapassar a fase regular.

«Queremos passar à fase seguinte. Acima de tudo, queremos ganhar jogos, marcar golos e jogar de forma diferente. Olhando para os jogos da Liga dos Campeões, mesmo no ano em que passávamos aos oitavos de final, quando ninguém esperava... Temos de jogar de forma diferente, e isso também é um objetivo. Queremos ter mais protagonismo nos jogos do que há três anos», afirmou o treinador de 39 anos.

Recordando esta é «uma competição diferente para jogadores do Sporting», Amorim diz que a Liga dos Campeões é uma 'montra' para eles e não há mal nenhum nisso.

«Quero ganhar, porque sou muito competitivo, os jogadores também, mas tenho plena noção de que é uma competição diferente para os nossos jogadores, que fizeram um excelente campeonato, no ano passado, que são muito valorizados, mas, pela qualidade que têm, sentem que é uma montra para dar um passo seguinte. Não há como censurá-los. Não quer dizer que queiram sair ou estejam mal aqui, mas sabem que terão uma atenção diferente, e estão ansiosos de demonstrar o que fizeram», garantiu.

A nível de sustentabilidade do clube, Amorim diz de igual forma que uma boa prestação (ainda por cima agora, que a distribuição de prémios de desempenho desfavorecem os clubes portugueses) é «muito importante».

«É muito importante jogar a Liga dos Campeões por tudo. Pelo crescimento da equipa, pela valorização dos jogadores, pelo encaixe financeiro que nos permite não ter de vender mais do que devíamos... Temos provado isso ao longo deste tempo. Não sei se este formato será mais difícil ou mais fácil. Nunca jogámos. É mais apelativo, e temos de transformar as competições, para não andar naqueles jogos finais em que já está tudo decidido. Permite mais jogos, o que é bom para os clubes, mais emoção. Estamos todos entusiasmados», terminou.

O Sporting estreia-se na nova Liga dos Campeões diante do Lille, no Estádio de Alvalade, pelas 20 horas desta terça-feira.