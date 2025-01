O Sporting vai defrontar o Leipzig na 7.ª jornada da Liga dos Campeões. A equipa alemã ainda não somou qualquer ponto na competição, mas Daniel Bragança não se deixa enganar pela classificação.

O médio dos leões acredita que o facto de a equipa alemã já eliminada da Champions, pode fazer com que a pressão de ter de vencer caia mais para o Sporting.

«Analisámos o Leipzig de forma muito cuidadosa, porque as pessoas podem olhar para o Leipzig e vêm que o Leipzig tem zero pontos, mas eu vejo que eles na Bundesliga, luta por lugares cimeiros. Na Liga dos Campeões enfrentaram adversários muito complicados, isso engana um bocadinho as pessoas. É uma equipa muito competente, muito agressiva, muito forte nos duelos e certamente que já não tendo nada a ganhar, talvez a pressão esteja um bocadinho mais do nosso lado porque ainda temos alguma coisa a ganhar na Champions, eles já não. Mas não acredito que haja esse tipo de pressão. O Leipzig já não tem muita coisa a ganhar nós temos e nós temos que olhar para isso», disse Bragança na conferência de imprensa de antevisão na Alemanha.

O Sporting joga esta quarta-feira com o Leipzig, às 17h45, na Red Bull Arena, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui, no Maisfutebol.