Rui Borges juntou-se ao Sporting no final do passado mês dezembro.. Antes disso orientou o Mirandela, Académico Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense, Mafra, Moreirense e V. Guimarães.

Agora, esta quarta-feira, o Sporting joga no terreno do Leipzig, para a Liga dos Campeões, e o técnico de 43 anos admitiu que está prestes a realizar um «sonho» que sempre almejou do «sofá».

«O que vou sentir quando ouvir o hino da Champions? É uma realização, um sonho. Há um ano estava no sofá a olhar para os jogos e sonhava um dia estar presente. Orgulha-me muito daquilo que nos trouxe até aqui enquanto equipa técnica. O trabalho, simplicidade, comunicação simples e acima de tudo acreditar que os sonhos são possíveis», começou por dizer, esta terça-feira, na antevisão à sétima jornada da fase liga da Liga dos Campeões.

«Trabalhámos imenso para estar aqui. Agora é continuar no nosso caminho, não desviar e continuar agarrados a isso para que o futuro seja cada vez mais bonito», acrescentou.

Sobre o jogo em si, Rui Borges apontou que procura uma vitória na estreia e garantir já o play-off de acesso aos «oitavos».

«A estreia só tem significado para mim se conseguirmos chegar ao fim e à vitória. Queremos garantir o playoff. Último jogo do Leipzig na Bundesliga (3-3 com o Bochum)? O Leipzig é uma equipa perigosa no seu todo. Nos jogos da Champions tem apresentado um sistema e na liga alemã outro. O foco é deixar os meus jogadores preparados para o jogo».

Por fim, avisou que os alemães podem ter zero pontos, e estarem já eliminados, mas isso deve-se ao caminho «muito difícil» que tiveram até aqui.

«Sabemos que será difícil. No campeonato estão na luta pelos primeiros lugares (quinta posição), mas como disse o Daniel Bragança, o Leipzig apanhou equipas muito boas e teve um caminho muito difícil na Champions, mas não apaga o coletivo e individualidade da equipa», concluiu.

Esta quarta-feira, às 17h45, o Sporting visita o terreno do Leipzig. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.