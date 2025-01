Esta terça-feira, Rui Borges garantiu que o Sporting só «pensa em ganhar» seja qual for o adversário. Na véspera do jogo com o Leipzig, o treinador dos leões mostrou respeito pelos alemães, mas apontou um único objetivo: chegar ao playoff da Liga dos Campeões.

«Uma equipa como o Sporting só pensa em ganhar, independentemente do adversário. Há que respeitá-los porque sabemos que há adversários que nos vão causar mais problemas e vamos ter de sofrer mais. Dentro daquilo que é o ADN do clube, vamos lutar sempre pela vitória. O nosso objetivo é claro: chegar ao playoff. E para isso temos de ganhar o jogo amanhã», disse aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Leipzig, da sétima jornada da Liga dos Campeões.

Entre várias declarações, o treinador dos leões garantiu sempre que a equipa está preparada para o embate com os alemães, que não têm qualquer ponto e já se encontram eliminados. Apesar de estar há menos de um mês, Rui Borges elogiou a inteligência dos jogadores no que toca a habituar-se ao novo sistema tático que trouxe.

«Sinto a equipa muito bem preparada. Desde que estamos no Sporting, temos apanhado jogos muito competitivos. Dentro dos poucos treinos que tivemos, a equipa deu uma grande resposta. Os jogadores são inteligentes, têm muita qualidade e isso é bem demonstrado naquilo que é a resposta dentro de campo. Estão motivados por ser jogo de Champions, mas em momento algum podemos desvalorizar o adversário. Acredito mesmo que vamos dar uma boa resposta e sair daqui com os três pontos», apontou.

De seguida, e com algumas lesões a afetarem o plantel, o treinador de 43 anos garantiu que tem total confiança nos diferentes departamentos do clube e mostrou que acredita na «boa resposta» que todos os jogadores vão dar no relvado, mesmo com uma sobrecarga elevada de jogos.

«A sobrecarga preocupa-nos sempre. Todas as semanas. Felizmente temos departamentos muito bons. Há jogadores que têm estado com mais fadiga, mas o grupo tem dado uma resposta enorme, sejam os titulares ou aqueles que entram. Independentemente do tempo que vão jogar eles dão resposta. O Viktor Gyökeres é um bom exemplo (com o Rio Ave), jogou dez minutos e entrou com uma vontade enorme de ajudar a equipa e fazer o seu golo. É bem demonstrativo do espírito desta equipa», concluiu.