Rui Borges, treinador do Sporting, falou à flash da Sport tv após a vitória contra o PSG (2-1).

«O segredo esteve nas palavras que disse antes do jogo, num discurso simples. Muita coesão e paixão no jogo. Respeitámos o PSG, uma grande equipa. Soubemos sofrer na primeira parte, mas pareceu faltar oxigénio ofensivamente. Tivemos muitas bolas. Se tivéssemos um Trincão num momento muito bom, poderíamos ter criado muito perigo. O PSG é uma equipa fortíssima na transição defensiva, muito intensa. Sentimos essa dificuldade. Mas melhorámos na segunda parte, fomos mais audazes. As substituições ajudaram, conseguimos puxar o Geny Catamo para a frente.»

«Fomos acreditando e a sorte faz parte do jogo. Não tenho palavras para a coesão do grupo. Estes rapazes merecem ficar na história do Sporting, merecem esta vitória.»

«É uma vitória de toda a equipa, dos que começaram e dos que entraram. O Alisson e o Vagiannidis entraram muito bem. A equipa tem sido fantástica. Não tenho palavras. Mantiveram o compromisso e é uma vitória muito boa.»

«Continuamos invictos em casa [na Champions], vencemos o campeão europeu, mas não retiro mérito a todos os jogos que fizemos na Liga dos Campeões. É mais do que merecido estar entre os melhores.»

«Ath. Bilbao? O meu foco está no Arouca, é essa a nossa Champions. Queremos estar ligados nesse objetivo. Depois, então, vamos pensar no jogo no Ath. Bilbao. A ambição do grupo é enorme e tenho confiança infinita no que seremos capazes de fazer.»