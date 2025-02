Na véspera da deslocação do Sporting a Dortmund, para o segundo desafio entre leões e abelhas no espaço de uma semana, Rui Borges falou à Sporting TV dando a entender que vai gerir o plantel nesse desafio.

«Poderá aqui ou ali haver uma alteração derivado ao acumular de cansaço. Dentro daquilo que podemos, vamos tentar gerir uma ou outra solução para no domingo estarmos na máxima força. Para fazermos um grande jogo para o campeonato», admitiu o técnico, referindo-se ao desafio com o AVS.

Viktor Gyokeres e Francisco Trincão não viajaram com a equipa após contraírem problemas físicos e fazem, aparentemente, dessa gestão do plantel. Rui Borges prefere olhar para as soluções de que dispõe.

«Não quero estar sempre a bater no mesmo. É notório que estejam a acontecer várias lesões, isso deixa-nos mais tristes menos fortes. Precisamos de todos, é seguir em frente e acreditar que vamos jogar com onze e dar o nosso melhor. De resto, não há tempo para lamentar, mas sim para arranjar soluções», disse ainda.

Prometendo um Sporting «competente a dividir o jogo». «Dar o máximo perante uma equipa com uma margem positiva para o lado deles. Temos de ser Sporting e dar uma imagem daquilo que queremos ser. No final, logo vemos», afirmou.