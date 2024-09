A UEFA divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista de 23 inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões.

Do lote definido pela equipa técnica de Ruben Amorim constam os reforços Kovacevic, Debast, Maxi Araújo e Conrad Harder.

Refira-se que poderão ser adicionados jogadores da Lista B, ou seja, aqueles nascidos a partir de 1 de janeiro de 2003 e que preencham alguns requisitos. Em todo o caso, os leões não incluíram qualquer jogador nesse lote.

Esses jogadores poderão ser inscritos em qualquer momento e sem um número limite.

De notar, para já, a ausência de Quenda, que deverá figurar nessa Lista B.

Os inscritos:

Guarda-redes: Israel e Kovacevic.

Defesas: Matheus Reis, St. Juste, Debast, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, Esgaio e Eduardo Quaresma.

Médios: Morita, Pote, Bragança, Maxi Araújo, Geny Catamo, Hjulmand e Kauã Oliveira.

Avançados: Gyökeres, Marcus Edward, Trincão, Nuno Santos, Conrad Harder e Mauro Couto.

O Sporting iniciará a Liga dos Campeões em casa, ante o Lille, na noite de 17 de setembro (20h). Segue-se a visita ao PSV (1 de outubro) e ao Sturm Graz (22 de outubro).

A 5 de novembro, o campeão nacional receberá o Manchester City. No final do mês, a 26, será o Arsenal a visitar Alvalade.

Em dezembro, o Sporting visitará os belgas do Brugge (10). Já no novo ano, e no único jogo à tarde (17h45), os leões jogarão em Leipzig (22 de janeiro).

Por fim, a 29 de janeiro, o Sporting receberá o Bolonha.