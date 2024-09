O Sporting visita Eindhoven na próxima terça-feira, para defrontar o PSV, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Através do site oficial, os leões disponibilizaram algumas informações importantes para as pessoas que se vão deslocar até aos Países Baixos, para acompanharem a equipa. O principal tema envolve o voucher para o jogo, que caso não seja trocado junto ao «meeting point», não dará acesso ao interior do recinto.

Para proceder à troca, o adepto deve apresentar um documento de identificação, correspondente aos dados colocados no voucher no momento da compra. O local da troca é o Vibes Eindhoven/Urban Garden, que se encontra a 600 metros do «meeting point», entre as 10h e as 19h do dia de jogo, ou seja, 1 de outubro.

Este «meeting point» está localizado no Eindhoven Markt, sendo que a saída para o recinto está prevista para as 18h30, em que os sócios e adeptos serão acompanhados pelas autoridades neerlandesas.

Outras informações importantes disponibilizadas pelo Sporting:

- Entrada através da Porta 35, Setor MM;

- Abertura das portas às 19h (hora local), duas horas antes do início do encontro;

- No estádio, a venda de bebidas alcoólicas e os bares não aceitam pagamento em moedas ou notas, apenas com cartão e alternativas eletrónicas;