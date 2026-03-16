O Sporting treinou na manhã desta segunda-feira para preparar o jogo que decidirá a continuidade – ou não – dos leões na Liga dos Campeões.

Rui Borges orientou o treino, em Alcochete. A grande novidade foi a ausência de Luís Guilherme, que foi titular no jogo da primeira mão.

No sábado, o técnico já tinha chamado o jovem Samuel Justo. No domingo, juntou ao grupo os jovens Rafael Nel e Flávio Gonçalves. Esta segunda-feira foram chamados Mauro Couto, Flávio Gonçalves e Rafael Nel.

Entregues ao departamento clínico dos leões continuam Ioannidis, Kochorashvili, Ricardo Mangas e Quenda.

A equipa portuguesa, que perdeu (3-0) na Noruega, volta a medir forças com o Bodo/Glimt, esta terça-feira (17h45), a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

O Sporting poderá, desta vez, contar com Maxi Araújo e Pedro Gonçalves neste encontro, que estavam castigados na Noruega.

Rui Borges faz, ainda esta segunda-feira, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo por volta das 19 horas no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade. Pedro Gonçalves será o porta-voz dos jogadores.