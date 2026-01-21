Com a impressionante vitória frente ao campeão europeu, Matheus Reis tornou-se no jogador com mais jogos na Liga dos Campeões pelo Sporting.

O defesa, que está no Sporting desde 2020/21, fez no total 27 jogos de leão ao peito na «liga milionária», ultrapassando Rui Patrício, antigo detentor do recorde, que fez 26 jogos.

Para a história ✍️ @MatheusReis95 tornou-se o jogador dos Leões com mais jogos na @ChampionsLeague: 27 jogos 🌟 pic.twitter.com/bqs4SLgagt — Sporting CP (@SportingCP) January 21, 2026

Tudo começou em setembro de 2021, na goleada sofrida frente ao Ajax (5-1). Nas seis temporadas em que Reis representa o Sporting, o brasileiro de 30 anos jogou a principal competição de clubes em quatro épocas.

Já Gonçalo Inácio, aos 24 anos, iguala Patrício no segundo lugar, também com 26 jogos pelo Sporting na Liga dos Campeões. Maxi Araújo, que está há uma época e meia em Alvalade, está a um jogo de entrar no top-10. O uruguaio tem atualmente 17 jogos na Champions.

Do top-10 com mais jogos na Liga dos Campeões pelo Sporting, quatro nomes fazem parte do plantel atual.

Confirme o top-10:

1. Matheus Reis – 27 jogos

2. Gonçalo Inácio – 26 jogos

2. Rui Patrício – 26 jogos

4. Sebastián Coates – 22 jogos

5. Francisco Trincão - 21 jogos

6. João Moutinho – 20 jogos

7. Anderson Polga – 19 jogos

8. Miguel Veloso – 18 jogos

8. Hidemasa Morita – 18 jogos

10. William Carvalho – 17 jogos