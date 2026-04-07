Luis Suárez, avançado do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) frente ao Arsenal, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Faltou finalizar

«O jogo correu como pensávamos, um jogo duro. O importante era levar a vitória. Estamos habituados a jogar este tipo de jogos com rivais muito físicos. Jogámos contra Juventus, PSG, Bayern Munique... Fomos uma boa equipa quando tivemos a bola. Faltou-nos finalizar e neste tipo de jogos isso é muito importante.»

Acredita na reviravolta

«Sempre acreditamos. Esta equipa caracteriza-se por não dar nenhum jogo nem nenhum minuto por perdido. Temos ainda 90 minutos. Sabemos que será mais difícil porque estamos a jogar fora. Podemos fazer um grande jogo e porque não passar À próxima fase.»