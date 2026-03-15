Luis Suárez, avançado do Sporting, em declarações à Sporting TV de antevisão ao jogo com o Bodo/Glimt, desta terça-feira (17h45), a contar para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. O colombiano falou de uma noite mágica que poderá carimbar a passagem à próxima fase. Os leões, recorde-se, perderam 3-0 na primeira mão.

Vai ser até ao fim

«O jogo vai ser muito complicado mas nós acreditamos. 90 minutos em nossa casa torna-nos muito fortes e vamos conseguir. Temos essa fé que vamos conseguir um resultado positivo e que vamos passar à fase seguinte. Vai ser até ao fim. Creio que o último mês foi uma fase onde mostrámos dentro de campo que acreditamos até ao último minuto. Lutamos até ao final e acredito que podemos fazê-lo.»

Querem uma noite mágica

«Tudo que este clube fez no passado serve de inspiração. Temos de ser positivos. Na Noruega eles foram muito fortes com o apoio dos adeptos, mas agora vamos ter os nossos a nosso favor no nosso Estádio. Acima de tudo queremos ter uma noite mágica que fique na memória de todos.»

O segredo para os já 31 golos

«A rápida adaptação à equipa e aos meus colegas foi a peça chave. Depois, claro, a sintonia com os colegas. Mas, no final, este é o meu trabalho. Confiaram em mim para isto e só estou a responder em forma de golos.»

Reta final do campeonato

«Continuamos a ter a mesma vontade de alcançar os objetivos de sempre. Vem ai a reta final do campeonato, que é o mais importante, e estamos preparados para o que aí vem.»