A imprensa italiana fala numa «bela» Atalanta que foi a Lisboa vencer em casa do Sporting (2-1), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os jornais destacam a grande exibição da equipa de Gian Piero Gasperini na primeira parte, mas também realçam a reação dos leões na segunda.

Gazzetta dello Sport: «Atalanta incrível com vitória em casa do Sporting. Golos de Scalvini e Ruggeri decidem num primeiro tempo dominado pelos italianos. No segundo tempo os portugueses reduziram a diferença com um penálti e também conseguiram um remate ao poste», escreve o jornal que destaca os dois golos marcados por dois jovens da formação: Scalvini e Ruggeri.

Nas notas atribuídas pelo jornal, Ruggeri, De Roon, Kolasinac, Djimsiti e o guarda-redes Musso foram os melhores do jogo, enquanto Edwards foi o melhor dos leões.

«Poesia e depois sofrimento. Foi assim que a Atalanta criou o feito que vale o primeiro lugar na Liga Europa. A casa do Sporting, primeiro classificado em Portugal, foi assaltada com uma primeira parte de rara beleza e poder. Marcam dois defesas, Scalvini e Ruggeri, símbolos de uma equipe que impôs superioridade e um domínio constrangedor. Na segunda parte, porém, também há sangue, suor e lágrimas, nos últimos vinte minutos, quando o Sporting recupera o juízo e tenta a (vã) recuperação», escreve ainda o jornal cor de rosa.

Corriero dello Sport: «EuroAtalanta, que golpe! Scalvini e Ruggeri, os filhos de Zingonia (formação do clube). O primeiro ingressou na formação aos 12 anos; o segundo quando tinha apenas 9. Assinaram a grande vitória da Deusa em Lisboa onde a equipa de Gasperini fez uma primeira parte espetacular e uma segunda parte de resiliência. Mas o Sporting só marcou um penálti e não foi suficiente.

Tuttosport: «Atalanta triunfa em casa do Sporting e destaca-se no primeiro lugar do grupo».

L’Equipe: «A Atalanta de Bérgamo continua a dominar o grupo D, depois de ter conseguido uma segunda vitória, desta vez em casa do Sporting (2-1), graças aos golos marcados por Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri.