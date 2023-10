Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à SportTV, após o empate a uma bola frente ao Raków, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa:



«Não vou comentar. Não comento arbitragem e não vou comentar. Caso contrário, teria de fazê-lo sempre. A expulsão foi logo no início. Ainda não tínhamos percebido bem como estava o jogo. Fizemos o golo, tivemos algumas posses de bola longas e várias oportunidades mesmo em inferioridade numérica. Na segunda parte o Raków arriscou e não tivemos a mesma qualidade na saída e não nos deixou respirar com a mesma qualidade. Sofremos um golo num livre ofensivo, o que não pode acontecer. Foi um jogo difícil com situações que... não fomos prejudicados, mas o que aconteceu não nos permitiu desenvolver o nosso jogo.



Gyokeres? Pareceu-me que estava a fazer pressão e pisou o adversário sem querer. O meu jogador não teve intenção. Caso contrário, falaria com ele. Ele não teve intenção e por isso, vou deixá-lo ser como é. Foi azar. Ele não queria magoar o adversário nem teve intenção de fazer aquela falta.»



[Titularidade de Israel]: «Foi um aspeto tático devido às características do jogo. O Franco esteve muito bem na Taça e todos têm de estar preparados. Para estarem no seu melhor, têm de jogar. Se vai ser titular no Bessa? Temos de decidir. Não vou estar a dizer o onze para o Boavista. Os guarda-redes são peças importantes na construção e na forma de estarem na baliza. Vai jogar quem acharmos que está melhor.»



[Primeiro lugar?]: «Enquanto for matematicamente possível acredito sempre. Vamos olhar para o que aconteceu neste jogo e ver o que fizemos bem e mal como sempre. Tenho a mesma confiança para o futuro.»