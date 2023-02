O treinador do Sporting, Ruben Amorim, saiu em defesa do jovem avançado Youssef Chermiti, na sequência do penálti não concretizado em Chaves, na segunda-feira, crendo que o atacante vai marcar na próxima oportunidade semelhante que tiver.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Midtjylland, na Dinamarca, para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Amorim garantiu ainda que Chermiti e Paulinho podem coabitar no ataque leonino.

«Isso podem sempre, seja no início ou depois, podem sempre, vamos sempre gerindo de acordo com as características do adversário. Depois, é gerir o sucesso e o insucesso. Pode ser mais difícil o insucesso, mas gere-se da mesma forma. É olhar para as oportunidades: ele falhou um golo isolado, é explicar-lhe que o guarda-redes já estava a pensar no remate e ele ter tempo para perceber que poderia fintar o guarda-redes. É olhar para a tarefa. Da mesma forma que, quando marca, dizer onde falhou, onde acertou. É sempre a mesma gestão, para o bem e para o mal», referiu Amorim.

«É analisar e não dar grande foco quando marcam, nem quando falham. A gestão é sempre a mesma e ele é um rapaz adulto e trabalhador, que vai melhorar nesses aspetos, vejo com normalidade a situação do penálti. Falhou, no próximo vai marcar», concluiu.

O Midtjylland-Sporting joga-se a partir das 17h45 de quinta-feira, em Herning, na Dinamarca. O eslovano Ivan Kruzliak é o árbitro do encontro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.