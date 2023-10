Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota em cas diante da Atalanta (1-2), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Primeira parte terminou com assobios. Assume responsabilidade pelo onze e pela má exibição?

- Obviamente que temos de jogar melhor. Assumo as responsabilidades, principalmente no mau. No bom não faço questão. Depois da última época sabemos que esta vai ser de risco zero. Temos de ganhar e jogar bem, não tenho qualquer ilusão em relação a isso. Sei que ano vamos ter, estamos em primeiro no campeonato e nada está perdido na Europa. Se assobiaram o onze ou não, faz parte, é o papel dos adeptos. Eu quero muito ganhar, quero que a equipa jogue sempre bem. Já vivemos isto. Já perdemos 5-0. Eu estou vacinado, não quero é que os jogadores sofram. O Diomande sofre porque sei que está nervoso, o Paulinho perde bolas no meio-campo e sei o que sente quando há um bruá do público. Somos um clube grande que teve uma época muito má, vai haver tolerância zero.

Porque é que o Edwards começou no banco? Saída de Hjulmand ao intervalo?

- O Morten veio de um campeonato e de uma equipa diferente. Este era um jogo com muitos duelos, ele está ainda a fazer essa transformação. Em relação ao Edwards, pensámos que era uma equipa muito física, não tínhamos o Seba nas bolas paradas e o Paulinho estava bem. Agora é fácil falar, o Edwards está num bom momento, mas veio de um mau momento em que o treinador lhe deu minutos. Agora é fácil dizer que o Geny e o Marcus estiveram melhor Se soubesse metia-os de início.

Luta pelo primeiro lugar do grupo ficou em risco?

- Não diria que ficou em risco. A Atalanta está em primeiro lugar. Não gosto de falar muito no primeiro e no segundo lugar, ainda não sei se vamos passar. Não dou de barato que a Atlanta e Sporting vão passar. Vai passar quem conseguir mais pontos e nós vamos dar o máximo para poder passar.