Ruben Amorim espera que o jogo desta quinta-feira frente aos italianos da Atalanta seja um jogo «divertido», mas o treinador fala num adversário «estranho» e «completamente diferente» do que os leões já defrontaram esta época.

«Vamos defrontar uma equipa que é completamente diferente daquilo que já defrontámos. Uma equipa muito bem trabalhada taticamente, com uma rotação que é difícil nós entendermos o padrão que têm a jogar, principalmente ofensivamente. Defensivamente são muito agressivos e defendem homem a homem, portanto vai ser um jogo, como o Morita diz, divertido, mas teremos de sofrer e teremos também de ser fortes a atacar para criarmos muitos problemas a esta equipa, num grupo que, quanto a mim, é equilibrado e que está ainda no início», começou por enunciar o treinador na antevisão do jogo desta quinta-feira.

Uma equipa «diferente», mas o objetivo não deixa de procurar os três pontos. Mas queremos também vencer. Não perdemos há muitos jogos e, acima de tudo, temos vindo a ganhar. Queremos manter essa dinâmica, portanto, é mais um jogo para vencer contra uma equipa que é realmente muito boa, com um treinador que tem uma identidade e promove uma identidade na equipa que é totalmente diferente daquilo que já defrontámos, não só no nosso país, mas por toda a Europa», acrescentou.

O Sporting destacou-se no topo da classificação da Liga, mas Amorim fala numa semana «confusa». «Foi uma semana boa, curta, na preparação do jogo, mas a equipa da Atalanta é tão difícil de entender taticamente que os treinos foram um bocadinho mais confusos. É difícil eu dizer o que vai acontecer no jogo. A forma como o mister Gasperini prepara a equipa, a forma como De Roon joga de um lado ou do outro, o Koopmeiners se joga na frente ou no meio-campo, é completamente aleatório aquilo que vai acontecer», contou.

Uma semana estranha, mas com os jogadores totalmente focados no que têm de fazer esta quinta-feira. «É difícil perceber e isso tornou a semana estranha, diferente. Eles tiveram de estar muito concentrados porque vão enfrentar algo que não estão habituados. Isso às vezes é bom, foca os jogadores na tarefa. Eles estão preocupados com o jogo de amanhã, estão concentrados, não estão a pensar que estão em primeiro na Liga porque não interessa nada estar em primeiro agora, interessa estar em primeiro no fim», referiu.

Nesse sentido, o treinador pede também paciência aos adeptos. «Queremos vencer um jogo importante, em casa, o estádio vai estar cheio. Temos de preparar não só os jogadores, mas também os adeptos. É difícil encontrar um momento de pressão para esta equipa. Temos de ser muito inteligentes e os adeptos vão ter de ter muita paciência. Teremos de saber lidar com todos os momentos do jogo. Os jogadores tiveram uma semana mais complicada do que o habitual porque vão defrontar uma equipa que não estão habituados a defrontar», insistiu ainda.