O Juventus-Sporting desta quinta-feira terá reencontros à mistura. De Ruben Amorim com o adversário que ajudou a eliminar na meia-final da Liga Europa de 2013/14 quando jogava no Benfica e do agora treinador do Sporting com Danilo, que defrontou várias vezes quando o lateral brasileiro jogava no FC Porto.

Na antevisão ao encontro referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, Danilo deixou rasgados elogios a Ruben Amorim e a este Sporting, que disse ser uma equipa à imagem do treinador, que catalogou de «chato» no bom sentido da palavra.

O técnico dos leões recebeu os elogios com agrado. «Fico feliz com a parte em que diz que a equipa do Sporting representa o que eu era como jogador. Com muitos defeitos e muitos erros, mas fico muito feliz por isso, porque o principal é ganhar, mas o objetivo de um treinador é ver-se refletido na sua equipa. Fico muito contente com essas palavras e amanhã, se Deus quiser, faremos jus a essas palavras», destacou.

Amorim garantiu ainda que a eliminatória com a Juventus quando jogava no Benfica não terá qualquer influência. «Foram clubes diferentes, situações diferentes. Tento transmitir sempre aos jogadores o que passei como jogador. Uso muito isso na preparação dos jogos. Não vou tocar nesse assunto relativamente a uma competição que joguei pelo Benfica e em que vim aqui ganhar», concluiu.