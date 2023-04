A eliminatória entre Juventus e Sporting coloca frente a frente duas equipas que estão fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões via campeonato.

Se os leões ocupam a quarta posição da Liga portuguesa, os italianos estão apenas no sétimo lugar da Serie A.

Na antevisão ao jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, Ruben Amorim lembrou que, se não fossem os pontos retirados na secretaria, a Vecchia Signora estaria no segundo lugar e abordou o facto de Sporting e Juventus poderem olhar para a Liga Europa como uma via de acesso à Champions em caso de vitória na prova.

«Se este é um jogo de Champions? Obviamente tem esse objetivo, mas esse objetivo entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus pelo seu estatuto. É uma equipa muito experiente, habituada a jogar finais e com vários títulos europeus no palmarés. Obviamente que também tem impacto no nosso clube, mas o nosso projeto é diferente. É um projeto de jovens e nós temos um processo em andamento que está num bom caminho e que pode compensar uma não ida à Liga dos Campeões. Acho que isso entra muito na cabeça dos jogadores da Juventus no jogo. Do Sporting é um objetivo mas o que queremos mais, e eu também ouvi lá fora, é ganhar um título europeu para o Sporting, que tendo apenas uma Taça das Taças era muito mais marcante para nós do que para a Juventus», apontou.

Amorim considerou que o Sporting terá pela frente uma equipa que nada tem a ver como a versão que apresentou nos primeiros meses da época. À semelhança dos leões, disse. «É uma equipa completamente diferente do que foi na primeira fase da época. Um bocadinho como nós.»

E acrescentou sobre semelhanças e diferenças entre Sporting e Juventus. «Acima de tudo, a grande parecença tem a ver com a consistência que Juventus e Sporting não apresentaram no início e que têm agora. A Juventus é muito compacta, sofre menos golos, é mais consistentes. Ambas as equipas jogam com três centrais, mas a Juventus tem uma forma de sair às vezes com quatro ou com três. Muda mais vezes de sistema e em termos de preparação do jogo, penso que a Juventus é mais imprevisível do que o Sporting e que tem mais jogadores para mudar a sua forma de jogar. Diria que a grande semelhança entre equipas é que estão a passar por um momento mais consistente da época. As grandes diferenças são que a Juventus é mais imprevisível na forma como se vai apresentar do que o Sporting», observou.