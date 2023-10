Ruben Amorim assume que foi um admirador de Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, no início da carreira, quando a equipa de Bérgamo surpreendeu toda a Europa com uma nova forma de abordar o jogo. Agora que vai defrontar o treinador italiano, o treinador dos leões espera, acima de tudo, um «jogo divertido».

«Não sou treinador há muito tempo, mas toda a gente se lembra da Atalanta que passou a fase de grupos, a forma como jogava. Às vezes com dois avançados e atrás com um número dez. Toda a gente ficou muito entusiasmada com aquela equipa, podemos dizer que o mister Gasperini, naquela altura, era claramente o treinador da moda na Europa», destacou o treinador em conferência de imprensa.

O treinador do Sporting refere mesmo que o atual treinador da Atalanta, mais do que uma referência, foi uma inspiração no início da sua carreira. «Foi muito no início de eu deixar de jogar futebol profissional e de tornar-me treinador. Obviamente que foi uma das referências, já o disse aqui, tirei um pouco de toda a gente, tirei do Nuno Espírito Santo, na forma de pressionar do Wolverhampton. E obviamente que olhei muito para a Atalanta. Há movimentos naquela equipa que são uma inspiração para, não só para agora, mas para o futuro», acrescentou.

Apesar de tudo, Amorim espera, acima de tudo, um jogo divertido esta quinta-feira. «Para mim é difícil é explicar aos jogadores aquela forma de jogar porque é difícil de entender. Enquanto não conseguir explicar o que eles fazem numa frase, não explico. Diria que é uma inspiração, mas primeiro tenho de perceber para poder passar aos meus jogadores. Amanhã vai ser um jogo divertido e, quando digo divertido, espero mesmo que seja divertido e que não seja um sofrimento a toda a hora», destacou ainda.