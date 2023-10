Se o Sporting ganhar frente ao Raków, na Polónia, esta quinta-feira, Ruben Amorim torna-se no segundo treinador com mais vitórias na história do Sporting. O técnico confessou que só vai olhar para os números «no fim do percurso» no clube e frisou a importância de juntar triunfos a títulos.



«Só olho para isso no fim do percurso. Também podemos olhar para as vitórias e ligar aos títulos. Se o número de vitórias não estiver ligado aos títulos, então acho que não tem o mesmo sabor. Podemos ser campeões com 24 vitórias e ser campeões com 19 vitórias, muitos empates e as outras equipas perderem. Quem é que foi melhor treinador na história ou quem é que tem mais títulos? Isso também conta. Queremos juntar os títulos às vitórias. Fazemos essa avaliação no fim do percurso que acho que ainda não está perto do fim. Não desvalorizo, simplesmente não quero pensar nisso», atirou, em conferência de imprensa.



O Sporting joga, esta quinta-feira, diante do Raków. O encontro arranca às 17h45 e poderá ser seguido AO MINUTO, aqui.