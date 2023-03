Manuel Ugarte é a principal ausência na equipa do Sporting por castigo para a receção ao Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (17h45). Na véspera da partida contra os «gunners», Amorim recusou abrir o jogo, mas deixou uma garantia: Diomande não vai jogar no meio-campo, uma posição que este pode fazer de acordo com o antigo treinador do Mafra, Ricardo Sousa.



«O Ricardo devia-me ter dito isso mais cedo», começou por dizer o treinador, entre risos.



«O Diomande não vai jogar nessa posição porque não treinou lá. Ainda está a aprender o que tem de fazer como central. Além disso, colocar um central naquela zona não me parece a melhor abordagem e passaria uma mensagem errada para a equipa. Irá jogar outro jogador. O Diomande tem muito para crescer e está no bom caminho», acrescentou.



Tanlongo, que jogou apenas 86 minutos desde que chegou a Alvalade, poderá ser opção? Amorim fechou o jogo em relação a quem poderá acompanhar Morita no meio-campo.



«Defender é subjetivo. O Tanlongo também não é um jogador fisicamente muito forte e chegou de um campeonato com rotação diferente. Defender é ver a capacidade dos jogadores fazerem metros em alta velocidade, a forma como cortam os lances, como antecipam abordagens dos adversários, a esperteza e a experiência a jogar e a forma como mantêm a bola. É subjetivo se dois jogadores mais atacantes não são melhores para certos jogos do que um jogador mais defensivo. Olhamos para tudo: para os jogadores do Arsenal, para o nosso momento, para a experiência dos jogadores e escolhemos o melhor onze. Tanlongo pode ser opção a ir a jogo», limitou-se a dizer.