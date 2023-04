Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com a Juventus por 1-0 em Turim na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa:

[Como é que a equipa voltará a levantar-se após mais um erro individual de Adán]

«Acima de tudo pensar que sem o Adán não estaríamos aqui nesta fase. Depois, quando um erra, erramos todos. Esse é o lema da nossa equipa.»

[Disse que sem Adán o Sporting não estaria nesta fase, mas o guarda-redes volta a estar ligado a um lance que decide um jogo...]

«Volto a dizer: obviamente que se apontam os dedos quando acontece e ele é o primeiro a saber. Não estaríamos aqui sem o Antonio e não teríamos sido campeões sem o Antonio. Da mesma maneira que eu errei muito esta época. Estamos em quarto lugar no campeonato e a responsabilidade é sempre do treinador. Como falaram aqui, também tenho a confiança da direção. É a mesma coisa: ele tem a confiança do treinador, porque eu sei o guarda-redes que ele é.»