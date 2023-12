O Sporting recebe esta quinta-feira o Sturm Graz num jogo que já não vai ter qualquer influência nas contas finais do grupo da Liga Europa, a poucos dias do clássico com o FC Porto. Ruben Amorim, em conferência de imprensa, explica que o foco tem de estar no primeiro jogo, até porque a equipa pode ainda melhorar até ao clássico de segunda-feira.

«Por tudo, jogar num clube grande, tem muitas coisas boas, mas também tem isso, não há dias de folga, estamos sempre a ser julgados pelo último jogo. Eles já sabem, estão no treino todos os dias, e sabem que de um dia apara o outro mudo de opinião porque um treinou muito bem, agora imaginem num jogo. Está na mão deles, já disse isto muitas vezes, são eles que fazem o onze para os jogos», começou por enunciar.

Além disso, o treinador diz que a equipa está em constante evolução e explica, de forma detalhada, onde a equipa pode melhorar. «A nossa capacidade defensiva, a nossa capacidade de pressão, capacidade de jogar entrelinhas, coisa que já tivemos muito bem e que acho que nos falta um bocadinho. Essa capacidade de entender o jogo, os momentos do jogo, saber quando estamos por cima e não podemos sofrer golos. Temos tanto a melhorar para aquilo que é o futuro do campeonato que temos de aproveitar ao máximo este jogo. Depois teremos tempo para preparar os outros», acrescentou.

Quanto ao adversário, o Sporting ganhou o primeiro jogo, na Áustria, por 2-1, mas Amorim espera um adversário diferente. «Estamos à espera de um adversário muito pressionante que vai querer ganhar o jogo. Ao contrário do que esperava na primeira mão, o Sturm Graz esperou um bocadinho mais, não saltou logo na pressão, penso que não é habitual. Tem jogadores fortes fisicamente, muito rápidos como disse o Paulinho. Acho que vai ser um jogo diferente do da primeira mão. O Sturm Graz vai pressionar-nos desde o primeiro minuto, se calhar até à nossa baliza. Temos de ter capacidade para sair a jogar, como temos tido. Em certos momentos, vai ser um jogo diferente e temos de ter respostas diferentes», comentou ainda.

Quanto ao onze, Ruben Amorim revelou que Luís Neto vai jogar «outra vez» de início, Daniel Bragança está recuperado, mas Geny Catamo «não está apto».