O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, foi distinguido com o prémio de jogador da semana na Liga Europa, após os oito jogos da segunda mão dos oitavos de final, realizados na quinta-feira.

Adán, que defendeu uma grande penalidade a Martinelli no desempate que valeu o apuramento ao Sporting frente ao Arsenal, foi ainda decisivo com várias defesas difíceis e importantes ao longo do jogo, um total de sete.

O espanhol superou a concorrência de três médios: o turco Orkun Kökçü, que fez dois golos e uma assistência na vitória do Feyenoord ante o Shakhtar Donetsk (7-1); o brasileiro Casemiro, que fez uma assistência no triunfo do Manchester United na visita ao Betis (0-1); e com Lazare Amani, costa-marfinense que marcou um golo e assistiu para outro no triunfo do Union St. Gilloise sobre o Union Berlim, por 3-0.

Um prémio que se junta ao de Pedro Gonçalves, que foi distinguido com o golo da semana.