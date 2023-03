O Sporting vai defrontar o Arsenal, nos oitavos de final da Liga Europa. Será que teve azar no sorteio? Ruben Amorim defendeu que os leões tiveram azar foi na época anterior quando o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões foi repetido e ao invés de defrontar a Juventus, jogaram contra o Man. City.



«O sorteio é o que é. Acho que azar tivemos no ano passado. Nunca foi repetido um sorteio e não nos tinha calhado o Man. City. Podiam ter repetido o sorteio desta vez. Não aconteceu. Portanto, é a equipa que vamos defrontar e temos de olhar para o lado positivo. É um adversário muito difícil, mas estamos muito entusiasmados. Queremos medir forças, saber em que ponto estamos e o que precisamos para atingir esse nível. Vamos ter um jogo muito importante contra uma grande equipa, contra um grande treinador no nosso estádio. É um momento feliz para nós», disse, em conferência de imprensa.



O treinador verde e branco recusou alinhar nas comparações entre o próprio e Mikel Arteta, homólogo dos «gunners». Ainda assim, Amorim apontou o trabalho do espanhol na equipa londrina como um exemplo para treinadores, clubes e até adeptos.



«São campeonatos e momentos diferentes. O treinador do Arsenal é um exemplo para o momento que estamos a passar. Chegámos aqui e tivemos uma época em que fomos campeões, depois lutámos até à última jornada, mas acabámos no segundo lugar e passámos na Champions, o que não é normal no clube. E agora estamos a passar um ano muito difícil. Ele foi um exemplo muito grande na forma aguentou toda a pressão - e num clube de Premier League como o Arsenal a pressão deve ser inacreditável - e está a colher os resultados. Digamos que é um bom exemplo para nós, não só para o treinador como para o clube e para os adeptos perceberem que os projetos demoram tempo até ter resultados. Não falando em comparações, diria que ele é um excelente exemplo nesse aspeto», referiu.



A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Sporting e Arsenal está agendada para as 17h45 desta quinta-feira, em Alvalade.