Ruben Amorim mostrou-se alerta para a visita do Sporting à Polónia. O técnico dos leões deixou rasgados elogios ao Raków, uma equipa pouco conhecida, lembrando que tem vários jogadores internacionais pelos seus países.



«Não vamos facilitar. As pessoas não conhecem a equipa do Raków, não sabem o número de internacionais que têm, não sabem que eles foram campeões, que jogam muito bem, são organizados, que dificultaram muito o jogo com a Atalanta... Ninguém sabe disso, mas os jogadores e a equipa técnica sabem», destacou, em conferência de imprensa.



De seguida, Amorim entrou em detalhe sobre o que o emblema verde e branco vai encontrar esta quinta-feira,



«Vão ver uma equipa organizada, com um treinador muito jovem, filho de um ex-jogador. Nota-se na forma como organiza a equipa. Tem três avançados que podem ser titulares e isso varia muito. Os médios centro mudam muitos. Os dois laterais são muito rápidos e sofremos muito com a Atalanta por isso. Temos que ser fortes nos duelos. Temos que ser móveis. Prevejo um jogo de encaixes, duelos. Não é uma equipa conhecida, mas tem jogadores internacionais. Não devemos fazer o que as equipas das grandes Ligas nos fazem, de nos desvalorizarem, não vamos cair nesse erro. É uma excelente equipa com um excelente treinador. Jogam apenas num campeonato que não é tão conhecido. Estaremos preparados para o desafio», referiu.



O Sporting joga, esta quinta-feira, diante do Raków. O encontro arranca às 17h45 e poderá ser seguido AO MINUTO, aqui.