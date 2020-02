Depois de Silas, também Rodrigo Battaglia assumiu o favoritismo do Sporting para o encontro desta quinta-feira ante o Istambul Basaksehir, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O médio argentino falou em conferência de imprensa esta tarde, na qual, no entanto, deixou elogios à formação turca.

«Favoritos? A pressão de jogar neste clube faz com que jogadores e treinadores se sintam favoritos, isso é normal. Não vou estar aqui a dizer que não me sinto favorito quando me sinto. Agora falta jogar, esperamos estar num grande nível e demonstra que esta equipa pode sonhar», afirmou, aos jornalistas.

«Sabemos que [o Basaksehir] é uma boa equipa, que está a fazer um campeonato muito bom. Esperamos um jogo competitivo, jogar na Liga Europa e na Champions é sempre especial e espero que amanhã [quinta-feira] possamos fazer um grande resultado e que a vitória fique em Lisboa», prosseguiu.

Battaglia assume que os bons resultados do Basaksehir frente à Roma e ao Borussia Monchengladbach, na fase de grupos, deixam a equipa leonina alerta, e defendeu que o plantel não está refém da saída de Bruno Fernandes.

«Todos aqui estamos para ajudar, tanto a equipa técnica como os jogadores. A equipa técnica tem o apoio dos jogadores, do clube e do staff. Tem de tomar as decisões e nós estamos aqui para ajudar. A saída do Bruno Fernandes foi importante, mas temos um plantel muito bom», atirou.