Arsenal, Santa Clara, Moreirense e, agora, Club Brugge.

O Sporting continua sem dar o «clique» que João Pereira disse estar a faltar e somou, nesta terça-feira, a quarta derrota seguida.

Se desde 2019 os leões não perdiam três jogos oficiais seguidos, é preciso recuar até ao princípio da década passada para encontrar uma série tão negativa.

Em outubro de 2012 contabilizaram-se quatro derrotas seguidas: diante do Videoton de Paulo Sousa (3-0 para a Liga Europa), que ditou o despedimento de Ricardo Sá Pinto, e, com Oceano ao leme, frente a FC Porto (2-0), Moreirense (3-2 após prolongamento para a Taça da Liga) e, a fechar tal como agora, diante de uma equipa belga: o Genk (2-1). Todos estes jogos, refira-se, foram realizados na condição de equipa visitante.

Essa série foi interrompida ao quinto jogo, mas só ao nono o Sporting voltou aos triunfos, já com o belga Francky Vercauteren à frente da equipa. Recorde-se que nessa época, marcada também pela eleição de Bruno de Carvalho em 2013, os leões terminaram a Liga no 7.º lugar, a pior classificação de sempre do clube.

João Pereira é também o primeiro treinador da história do Sporting a perder quatro dos primeiros cinco jogos à frente da equipa.