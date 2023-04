Marcus Edwards está totalmente recuperado da gastroenterite que o afastou da receção ao Arouca e esta quarta-feira já treinou sem quaisquer limitações, em Alcochete, apresentando-se totalmente disponível para as opções de Ruben Amorim para o jogo desta quinta-feira com a Juventus, relativo à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Nos quinze minutos abertos à comunicação social, o avançado inglês treinou com os companheiros, sem deixar transparecer qualquer limitação, numa sessão em que Rúben Amorim chamou Diogo Pinto, guarda-redes da equipa B.

O treinador volta também a poder contar com Manuel Ugarte que falhou o primeiro jogo, em Itália, por castigo. Dário Essugo também treinou com a equipa principal e também estará disponível para o jogo desta quinta-feira, depois de ter sido a colocada a possibilidade do jovem médio reforçar a equipa que, na sexta-feira, vai defrontar o AZ Alkmaar no arranque da final four da Youth League.

Fora de combate, entregues ao departamento médico, continuam Daniel Bragança, St. Juste, Jovane Cabral e Paulinho.

O Sporting perdeu o primeiro jogo, em Turim, por 1-0, mas vai ter, agora, mais 90 minutos para virar a eliminatória diante da Juventus. O apito inicial está marcado para as 20h00 desta quinta-feira.