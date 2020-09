À semelhança de Neto, Emanuel Ferro enalteceu a resposta do Sporting aos casos de Covid-19 que surgiram no plantel, «mantendo as melhores condições» para preparar o encontro frente ao Aberdeen, da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.



«A resposta de toda a estrutura é de enaltecer, mantendo as melhores condições para que o essencial do nosso trabalho permitisse à equipa ter o melhor desempenho. Isso aconteceu e dá-nos as maiores garantias», garantiu, em conferência de imprensa.



O técnico adjunto do conjunto verde e branco destacou o papel das tecnologias no diálogo com Rúben Amorim, em isolamento após ter contraído Covid-19, permitindo-o estar «sempre presente».

«Não tivemos presente fisicamente o líder da equipa técnica, algo que faz diferença, mas as novas tecnologias permitem minimizar o impacto disso. Ele esteve sempre presente no trabalho técnico da equipa e na organização à volta desse jogo, dentro desse condicionalismo. Tentámos preparar a equipa e, com o foco principal em competir, tenho a certeza de que estaremos bem preparados para o jogo de amanhã», sublinhou.