Declarações do treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na conferência de imprensa após a derrota frente ao LASK, por 4-1, no play-off de acesso à Liga Europa:

«É um resultado que nos desagrada e que nos causa desilusão. Pelo resultado e pela eliminação. Sofremos cedo, mas depois demos a volta e estávamos a fazer o nosso jogo. Na segunda parte há uma sequência de acontecimentos que puseram em causa o resultado. Com a expulsão foi difícil, mas não tira o mérito dos jogadores, nem a capacidade de sofrimento e de resiliência. Não queríamos isto para os adeptos, sabemos que no domingo há outro jogo e que a nossa ambição vai querer ser mais e mais.»