Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na flash interview da SportTV, após a eliminação dos leões da Liga Europa, frente ao Basaksehir:

[Explicações] «Era um jogo diferente, sabíamos disso. O adversário ia ter mais iniciativa, baixámos um pouco as linhas, se calhar demasiado e demonstrámos alguma incapacidade de pressionar. Os golos que sofremos foram de bola parada. Acabámos por sofrer da iniciativa do adversário. Na segunda parte entrámos bem, dominámos o jogo, marcámos, ficámos por cima da eliminatória, tivemos situações de golos e sofremos em cima do final do jogo, de forma injusta, a nosso ver. Tínhamos sido superiores no conjunto das duas mãos. O prolongamento foi mais do mesmo. É inadmissível que tenhamos permitido cinco golos de bola parada no conjunto das duas mãos. Fomos superiores, podíamos ter matado a eliminatória, mas acabámos por sofrer com as bolas paradas.»

[Entrada de Doumbia] Fizemos o que achávamos que devíamos fazer, resultou bem, podíamos ter matado o jogo, não baixamos as linhas, apenas conseguimos estancar mais o ataque adversário e num canto acabámos por sofrer o terceiro golo. As decisões do jogo são de momento, temos sempre uma intenção positiva. Consideramos que o jogo melhorou com a entrada do Doumbia, ajudou.

[Sentem que falta uma voz de comando como Bruno Fernandes?] «Vimos de uma vantagem de 3-1 contra um bom adversário e depois desta eliminação podemos arranjar todos os argumentos para justificar, mas o que sentimos é que cometemos erros individuais e coletivos. A equipa que foi eliminada hoje também foi a mesma que ganhou 3-1 a casa. Não passámos, assumimos a responsabilidade disso, mas isso não altera nada o cariz da equipa.»

[Futuro de Silas] «O que quero é que os jogadores recuperem, foi uma viagem difícil. O essencial é trabalharmos de forma comprometida e séria.»