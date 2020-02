Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na conferência de imprensa após a eliminação dos leões na Liga Europa, frente ao Basaksehir:

[O que falhou na parte estratégica?] «Na primeira parte temos a consciência de que não travámos o jogo ofensivo do adversário como queríamos. Nem sempre conseguimos ter sucesso e tivemos menos capacidade ofensiva, embora tenhamos criado uma ou duas oportunidades. Depois ajustámos isso. Na segunda parte ajustámos, tivemos o domínio do jogo, ficámos em vantagem, mas depois a acabar deixámos empatar a eliminatória. O prolongamento foi mais nosso, a procurarmos a vitória e no final comprometemos tudo com um penálti.»

[Os próximos três meses serão penosos?] «Existem jogos para disputar e o nosso compromisso faz com que tenhamos muito para lutar. Lutamos por nós, para corrigir coisas que comprometem o nosso sucesso e vamos potenciar coisas muito boas e tornar esta equipa mais competitiva. Sabemos que queremos recuperar a posição no campeonato e queremos lutar em cada jogo por isso. Hoje podemos apresentar todas as razões para explicar o insucesso desta eliminatória e tudo é válido para colocar em causa a estratégia e o que fizemos em casa a primeira mão. Mas olhando para o jogo temos consciência que fizemos muita coisa bem, isso não nos consola, mas a responsabilidade é igual em todos os jogos e com vontade em melhorar.»