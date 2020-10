Declarações do treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na conferência de imprensa após a derrota frente ao LASK, por 4-1, no play-off de acesso à Liga Europa:

[Consequências desta derrota] «Nós naturalmente tínhamos a ambição de estar na fase de grupos. Não conseguimos, mas a forma como a equipa se preparou foi irrepreensível todos os jogadores muito envolvidos. Mostrámos que queríamos muito estar por cima do jogo, mas sabemos que estando de fora não podemos perder o norte. Temos outras competições em que queremos estar no nosso máximo. Vamos dar a melhor resposta nas outras competições.

[Promessas aos adeptos?] É claro que a desilusão que os sportinguistas estão a sentir é completamente legítima e clara. Vivemos todos essa desilusão, mas sabemos que estando eliminados queremos fechar isso e pensar no jogo de domingo. Aconteceram coisas boas e menos boas, no final foi desfavorável para nós. Temos de fechar isso e perceber o que está à nossa frente. Em campo não podemos prometer nada mais do que estar no nosso melhor.»