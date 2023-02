Fatawu e Chermiti foram titulares no Clássico contra o FC Porto, do último domingo, mas Amorim recusou adiantar se ambos ou um deles até vai começar de início frente ao Midtjylland, esta quinta-feira, no playoff para chegar aos oitavos de final da Liga Europa.



«Se o Fatawu vai jogar? Ou Chermiti? Estou a falar das surpresas do jogo do FC Porto. Acima de tudo, foi o Fatawu jogar no lugar do Nuno Santos. Não foram assim tantas as experiências. Vamos apresentar o onze que achamos ser o melhor para vencer o jogo», limitou-se a dizer, em conferência de imprensa.



Embora tenha perdido contra o campeão nacional, o treinador leonino defendeu que houve coisas positivas a retirar do jogo. «Acho que sim. É dizer ao Marcus quando está em frente à baliza para chutar em frente e não querer colocar tanto a bola ou o Chermiti desviar um bocadinho a bola. Dos dois remates enquadrados que concedemos, tentar que um não seja golo. O futebol tem destas coisas. Já andamos a falar disto há muito tempo, as fases não são desculpa para tudo, mas sabemos o que fazemos. Nos jogos temos mais remates, mais posse de bola e mais oportunidades e não conseguimos marcar. Quando sofremos, é cada vez mais complicado para a equipa manter-se no mesmo registo. Em vez de andarmos a bater na tecla do FC Porto, olhamos para o Midtjylland, demos muita informação aos jogadores para eles pensarem só neste jogo. A preparação foi a mesma. Retirámos o bom, aprendemos com o mau e preparamos este jogo da melhor maneira.»



Em virtude da época aquém do Sporting, será que Amorim considera alterar o sistema habitual da equipa: 3-4-3.



«Temos acrescentado nuances que mudam a forma de jogar da equipa. Por vezes joga um lateral mais subido e ficamos em 4-4-2. Já jogaram muitas vezes dois avançados ao mesmo tempo. No ano passado tivemos o Paulinho e o Slimani juntos, desta vez foi o Chermiti e o Paulinho. Mesmo o Trincão, jogou muito subido contra o FC Porto e deveria ter jogado mais baixo. Nada está fora de questão, mas não vejo as coisas assim. Podemos ter o mesmo sitema e jogar de formas diferentes com jogadores distintos. Não falamos abertamente disso. Temos o 3-4-4 que se adapta e altera para um 4-4-2 ou 4-3-3. Muitas vezes, o Nuno Santos nunca baixa e a equipa fica em 4-4-2. Vejo mais o jogo assim. O sistema adapta-se a tudo, mas para isso é preciso que os jogadores se mantenham muito tempo no mesmo clube e com o mesmo treinador. (....) Vamos ser cada vez mais maleáveis», respondeu.



O Sporting-Midtjylland está agendado para as 20h00 desta quinta-feira.