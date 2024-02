Em dez jogos cumpridos em 2024, o Sporting tem nove vitórias e uma derrota frente ao Sp. Braga na final four da Taça da Liga. Ruben Amorim assumiu que a equipa encontrou um equilíbrio entre golos marcados e sofridos e que atravessa «um bom momento da época».



«Equilíbrio? Temos de olhar para as estatísticas, mas também para o jogo em si. Mesmo quando sofríamos, os adversários não tinham assim tantas oportunidads. O algoritmo aumenta quando as oportunidades são muito claras. Por exemplo, o Portimonense praticamente não criou oportunidades e depois teve uma muito boa. É redutor ver só as estatísticas. Os adversários remata menos e criam menos oportunidades. Claro que agora somos mais fortes, quer em bolas paradas também. Encontrámos um equilíbrio grande, estamos a sofrer pouco há alguns jogos e estamos mais perto de vencer porque marcamos sempre algum. Diria que estamos num bom momento, mas um resultado muda tudo. A nossa confiança pode ser abalada como na Taça da Liga, quando sofremos muito. Estamos sempre de pé atrás mas preparados para todos os jogos», adiantou, em conferência de imprensa.



Frente ao Young Boys, Amorim vai chegar ao jogo 150 pelos leões, tornando-se no segundo com mais partidas à frente do clube e antecipou o segundo jogo com os suíços.



«Espero vencer amanhã [quinta-feira]. Temos que ganhar títulos para sermos treinadores desse nível, esse é o objetivo. Neste momento vamos estar segundo lugar [dos treinadores com mais jogos] e depois logo vemos o próximo passo», atirou antes de prosseguir.



«Espero um jogo muito difícil. Não apostamos nas transições nem no ataque organizado, aproveitamos o que o adversário nos dá. Olhando para o Young Boys, se eles pressionaram o Manchester City, vão pressionar o Sporting. Têm de marcar golos, assim como nós. Marcando um golo, ajuda muito no desenrolar do jogo. Acho que vão mudar algumas peças, Elia poderá jogar de início, Monteiro também. Isso muda a forma de atacar do adversário. Teremos também de fazer alguma rotação. É um jogo perigoso, não há vantagem dos golos fora. Está em aberto, mas estamos em vantagem pelo que mostrámos na Suíça, por jogarmos com os nossos adeptos e no nosso relvado. Vamos ter de sofrer e de correr muito.»



Com jogos da Taça de Portugal, Liga e Liga Europa, poderá fevereiro ser um mês decisivo na época do Sporting? Importante, mas não decisivo, apontou Amorim.



«Para a Liga Europa é sempre decisivo. Amanhã é decisivo, podemos passar ou não passar e fica já decidido. Em relação ao campeonato, é sempre importante mas decisivo não vai ser. Há muito campeonato, mas é um momento importante, até porque os campeões ultimamente não perdem muitos pontos em Portugal. Decisivo é a Taça de Portugal, que se decide em duas mãos. Mas sim, é um mês muito importante até pelo pouco tempo de recuperação», concluiu.



O Sporting-Young Boys está agendado para as 20h00 desta quinta-feira, em Alvalade e é referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.