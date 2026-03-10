A equipa principal do Sporting está na Noruega para defrontar, na quarta-feira, o Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, regressando ao país nórdico para competir quase seis anos e meio depois da última vez.

Foi a 7 de novembro de 2019 que os leões defrontaram o Rosenborg, em Trondheim, vencendo por 2-0, em jogo a contar para o grupo D da Liga Europa.

O Sporting apurar-se-ia para os 16 avos de final ao ficar no segundo lugar do grupo, com 12 pontos, atrás do LASK Linz (13) e à frente de PSV Eindhoven (oito) e Rosenborg (um). O treinador era Jorge Silas e os leões seriam eliminados na fase seguinte frente ao Basaksehir: ganhou por 3-1 em casa, mas perdeu por 4-1 na Turquia, após prolongamento. A essa derrota em solo turco seguiu-se a derrota por 3-1 em Famalicão para a Liga, que foi o último jogo de Silas à frente da equipa, antes da entrada de Ruben Amorim.

Das opções dessa equipa que venceu o Rosenborg já não resta qualquer nome no plantel dos leões. Mas… lembrar-se-á de todos eles? E onde é que eles andam? Confira, na galeria associada ao artigo.

Histórico com noruegueses é favorável

Em seis jogos com equipas norueguesas, o Sporting venceu cinco e perdeu um. Nessa mesma época do triunfo em Trondheim, em 2019/20, vencera também o Rosenborg em Alvalade, por 1-0.

Em 1999, na Taça UEFA, na primeira ronda, perdeu por 3-0 fora, ante o Viking FK, em Stavanger, ganhando na segunda mão em casa, por 1-0, acabando eliminado da prova.

Mais longe no tempo encontra-se o primeiro embate com noruegueses. Em 1971/72, na primeira eliminatória da Taça das Taças, os leões venceram o Lyn Oslo em casa por 4-0 e venceram por 3-0 fora.