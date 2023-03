O Sporting deslocou-se até Londres para defrontar o Arsenal no Emirates, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que terminou 1-1 no tempo regulamentar e que os leões venceram por 5-3 nos penáltis.

Após o 2-2 do José Alvalade, os ingleses marcaram aos 19 minutos por Granit Xhaka. Os leões responderam no segundo tempo, com um golo enorme de Pedro Gonçalves, aos 62 minutos.

O jogo foi a prolongamento, mas até final dos 120 minutos não houve mais golos, pelo o jogo foi decidido nos penáltis, que sorriram aos leões.

Assim, os verdes e brancos marcam presença no sorteio dos quartos de final, nesta sexta-feira, às 12h00.

FICHA DE JOGO