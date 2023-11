Na véspera do jogo em Bérgamo, Ruben Amorim tinha dito que o Sporting teria de ser um pouco italiano para levar a melhor sobre a competentíssima Atalanta de Gian Piero Gasperini.

Os leões não foram italianos. Começaram, aliás, por ser demasiado parecidos ao que tinham sido naquela má primeira parte em Alvalade há quase dois meses, mas acabaram com sentimento de que mereciam (e deviam) ter vencido um jogo no qual foram melhores depois do golo de Scamacca a meio da primeira parte. E muito melhores nos segundos 45 minutos.

O Sporting apresentou-se no jogo com duas novidades: Coates e Edwards começaram no banco e foram rendidos por St. Juste e Trincão.

Se a maior velocidade da linha defensiva leonina permitia que o setor mais recuado jogasse mais subido, também é verdade que a falta de acerto entre St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio foi um problema que a Atalanta identificou cedo e que procurou capitalizar através de sucessivos lançamentos em profundidade de Koopmeiners para Scamacca.

O risco compensou duas vezes – aos 7m, quando o italiano marcou em fora de jogo; e aos 14m, quando rematou, novamente em posição irregular, para boa defesa de Adán – mas percebeu-se que a facilidade com que a equipa da casa fazia a bola chegar à frente poderia ter, mais cedo ou mais tarde, consequências fatais, como aos 23 minutos, quando Scamacca fez 1-0 num lance em que, apesar da potência do remate, ficou a sensação de que o guarda-redes do Sporting podia ter feito mais.

Após o golo sofrido, os leões melhoraram. Conseguiram mitigar os efeitos tremendos do sentido prático da Atalanta, estabilizaram, mas quase tudo o que fizeram foi às costas de Viktor Gyökeres. Quase sempre sozinho na frente, esteve perto de marcar (ainda antes do golo sofrido) e assistiu Pedro Gonçalves para uma oportunidade que entregou nas luvas de Musso.

Ao intervalo, Ruben Amorim mudou todo o corredor direito com as trocas de Esgaio e Trincão por Geny Catamo e Edwards.

E o crescimento da equipa portuguesa foi imediato.

Edwards quase marcou aos 48 minutos na sequência de uma combinação com o moçambicano e na resposta Scamacca falhou uma grande ocasião. Foi a última clara dos italianos na noite.

Aos 56 minutos, Edwards empatou depois de uma investida pelo corredor central a combinar com Gyökeres.

Pressionante e a bloquear as saídas da Atalanta, a equipa de Amorim carregou, mas a sorte quis pouco com ela, sobretudo naquele minuto 67, quando o remate de Pote esbarrou nos dois postes.

E a seguir, quando Morita isolou o camisola 8 que, com tempo e espaço para definir, falhou a baliza e o empate não se desfez até ao apito final.

O Sporting falhou o objetivo do primeiro lugar no Grupo, mas selou o apuramento para o play-off da Liga Europa.

Um mal menor numa noite em que faltou sorte, mas também acerto.