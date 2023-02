Ruben Amorim sabia do que falava!

E nem nos referimos à declaração de que o Sporting tinha, em primeiro lugar, de jogar melhor.

Essa era fácil.

Mas Amorim disse mais do que isso na antevisão à partida: «as bolas paradas vão ser determinantes neste jogo».

Essa já é de quem sabe do que fala!

Porque foi com dois cantos que o Sporting começou por reservar um cantinho nos oitavos de final da Liga Europa.

Aos 21m, o suspeito do costume, Coates, aproveitou uma confusão enorme na área do Midtjylland para, num golo muito parecido com o que marcara na primeira mão do play-off, inaugurar o marcador.

E no início da segunda parte, já com os dinamarqueses a jogar com menos um desde os 38m, outra figura habitual do Sporting, Pote, novamente na sequência de um canto, fez o segundo e matou qualquer ideia de recuperação de Midtjylland.

Já com o conjunto nórdico encostado às cordas, aconteceu-lhe de tudo.

Aos 76m, Pote arriscou novo remate à entrada da área, a bola desviou nas costas de Olsson e traiu o guarda-redes Lossl.

Mas traição a sério, sofreu o guardião aos 84m. Gartenmann não percebeu que o colega tinha saído da baliza, atrasou-lhe a bola sem olhar e marcou um autogolo inacreditável que confirmou o desnorte dos dinamarqueses.

E o leão sorriu de alívio rumo aos oitavos de final da Liga Europa.