O Sporting joga esta quinta-feira o futuro na Liga Europa: os leões defrontam o Midtjylland na Dinamarca a partir das 17h45, depois do empate a uma bola de há uma semana no Estádio de Alvalade.

Face à vitória em Chaves, na segunda-feira, é expectável que Ruben Amorim faça algumas alterações. Desde logo no meio-campo, onde Morita poderá regressar e permitir a Pote um adiantamento no terreno. Mas as mudanças do técnico leonino podem não ficar por aqui.

Há uma semana, recorde-se, as duas equipas empataram a uma bola em Lisboa. Ashour deu vantagem aos dinamarqueses, Coates empatou para o conjunto verde e branco nos descontos.

Veja na galeria acima associada o onze provável do Sporting para o jogo desta tarde