O escocês William Collum foi o árbitro eleito pela UEFA para a receção do Sporting aos austríacos do Sturm Graz na próxima quinta-feira (20h00), no Estádio de Alvalade, no jogo que encerra a fase de grupos da Liga Europa.

O árbitro internacional escocês, que já apitou jogos dos leões, vai contar com o apoio dos compatriotas Francis Connor e David McGeachie, enquanto Kevin Clancy será o quarto árbitro e o inglês Stuart Attwell o VAR de serviço.

William Collum cruzou-se com várias equipas portuguesas nos últimos dez anos e já apitou os leões em três ocasiões, a última delas, curiosamente, também frente a um adversário austríaco, neste caso o LASK, em 2019/20, num jogo em que a equipa de Alvalade, na altura comandada por Jorge Silas, perdeu por 3-0.

Antes disso, o árbitro escocês também tinha apitado uma receção do Sporting ao Real Madrid, na Liga dos Campeões, na época de 2016/17, em que os leões comandados por Jorge Jesus também perderam, neste caso por 2-1.

A primeira vez que Collum apitou um jogo do Sporting foi já há mais de uma década, em 2012/12, quando a equipa portuguesa visitou a Ucrânia para defrontar o Metalist (1-1), em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Na atual edição da Liga Europa, o Sporting vai agora cumprir calendário, uma vez que já sabe que está apurado para o play-off de acesso aos oitavos de final da competição.