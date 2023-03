Um grande, grande Sporting escreveu mais uma página histórica no seu notável e heróico livro de memórias.

Em Londres, perante o líder da Liga Inglesa, e provavelmente o mais forte candidato ao título do melhor campeonato do mundo, a formação de Ruben Amorim deu uma prova de talento, personalidade e bravura para garantir o apuramento na Liga Europa.

Ora o triunfo leonino chama-nos a atenção para as grandes noites europeias que o clube já viveu ao longo dos anos. Sim, que esta noite no Emirates tem entrada direta no lote de páginas gloriosas.

Curiosamente boa parte desses jogos épicos tiveram pela frente adversários ingleses. A começar, claro, no triunfo por 5-0 sobre o Manchester United de George Best, Bobby Charlton e Denis Law. Mas também a goleada por 4-1 sobre o Newcastle em 2005 e até o triunfo sobre o Tottenham muito recentemente, em mais uma grande noite do reinado de Ruben Amorim.

Depois, claro, há o cantinho do Morais e há a noite mágica de Miguel Garcia. São dez jogos, para além do empate desta quinta-feira em Londres, que escrevem a história europeia do Sporting. Venha daí nesta viagem pelas memórias felizes do excelentíssimo senhor leão.

SPORTING-MAN. UNITED, 5-0

18 de março de 1964

Provavelmente a maior vitória europeia da história do Sporting. Na época em que conquistou o único título internacional, a extinta Taça das Taças, o Sporting goleou o poderoso Manchester United por 5-0 em jogo da segunda mão dos quartos de final. Depois de uma derrota em Inglaterra por 4-1, o Sporting vulgarizou o Man. United que uns anos depois venceria a Taça dos Campeões Europeus ao bater o Benfica na final. Era a grande equipa de Bobby Charlton, George Best e Denis Law, a santa triologia que ganhou uma estátua à entrada de Old Trafford. Osvaldo Silva fez um hat-trick e ganhou a eternidade nessa noite.

Sporting: Carvalho; Morais, José Carlos, Alexandre Batista e Hilário; Fernando Mendes e Pedro Gomes; Figueiredo, Osvaldo Silva, Géo Carvalho e Mascarenhas.

Man. United: Gaskell; Brennan, Foulkes, Dunne e Setters; Bobby Charlton e Crerand; George Best, Denis Law, David Herd e Chisnall.

Golos: Osvaldo Silva (2m, g.p., 11m e 54m); Géo Carvalho (47m) e Morais (52m).

SPORTING-MTK BUDAPESTE, 1-0

15 de maIo de 1964

Um dia para a história do Sporting Clube de Portugal: o jogo em que a formação leonina garantiu a Taça das Taças, que ainda é hoje em dia o único troféu europeu no museu do clube. Em Antuérpia, na finalíssima da competição provocada por um empate (3-3) na final jogada dois dias antes, no Estádio de Heysel, em Bruxelas, o famoso cantinho do Morais garantiu o triunfo sobre o MTK Budapeste e a conquista do título internacional. Morais que, curiosamente, só entrou no onze da finalíssima porque o Sporting perdera Hilário uns dias antes com uma grave lesão.

Sporting: Carvalho; Morais, José Carlos, Alexandre Batista e Pedro Gomes; Fernando Mendes e Figueiredo; Pérides, Osvaldo Silva, Géo Carvalho e Mascarenhas.

MTK Budapeste: Kovalik; Danszky, Halapi, Keszei e Jenei; Nagy e Bodor; Vasas, Kovács, Sándor e Kuti.

Golos: Morais (19m).

SPORTING-BARCELONA, 2-1

5 de novembro de 1986

A única vitória do Sporting sobre o Barcelona foi alcançada em 1986, numa altura em que Manuel José era o treinador da formação leonina. O Barcelona, então orientado por Terry Venables, tinha estrelas do tamanho de Gary Lineker e Zubizarreta. Depois de uma vitória em Camp Nou por 1-0, arrancada a ferros, com o único golo a ser marcado já no quarto de hora final, o Barcelona apanhou um grande susto em Alvalade. Negrete e Meade marcaram os golos que colocavam o Sporting a vencer por 2-0, e a seguir em frente para a terceira eliminatória da Taça UEFA. Aos 84 minutos, no entanto, Roberto Fernández bateu Damas e garantiu o apuramento dos catalães, graças ao golo apontado fora. O Sporting, porém, viveu uma grande noite e uma grande vitória.

Sporting: Vítor Damas, Virgílio (Rob McDonald, 87,), Duílio, Venâncio e Fernando Mendes; Mário Jorge, Oceano, Negrete e Zinho; Manuel Fernandes (Gabriel, 69) e Ralph Meade.

Barcelona: Zubizarreta; Miranda, Migueli, Julio Alberto e Pedraza; Ortega, Marcos Alonso, Moratalla e Roberto Fernández; Gary Lineker e Amarilla.

Golos: Negrete (41m), Meade (60m) e Roberto Fernández (84m).

SPORTING-REAL MADRID, 2-1

27 de setembro de 1994

A noite em que a Europa descobriu verdadeiramente o talento de Luís Figo. A época 94-95 do Sporting tinha começado cheia de ilusão. Depois de perder o título no ano anterior no dérbi dos 6-3 em Alvalade, Sousa Cintra tinha investido para dar a Carlos Queiroz as ferramentas necessárias para ser campeão: Marco Aurélio, Naybet e Amunike eram reforços sonantes. No meio desta euforia, o Sporting entrou na Taça UEFA a defrontar o gigante Real Madrid. A derrota no Santiago Bernabéu por 1-0 deixava o sonho vivo e na segunda mão o Sporting colocou-se muito cedo a apenas um golo do apuramento. Figo deu um recital de futebol, o Sporting tentou até ao último minuto, mas acabou eliminado outra vez pelo golo fora. O triunfo e a grande noite de futebol, no entanto, ficariam para a história do clube.

Sporting: Lemajic; Nélson, Marco Aurélio, Valckx e Paulo Torres, Peixe e Oceano (Cadete, 72m); Luís Figo, Balakov e Sá Pinto (Carlos Xavier, 62m); Juskowiak.

Real Madrid: Buyo; Quique Flores, Sanchís, Fernando Hierro e Mikel Lasa; Alkorta (Luís Milla, 46m), Luís Enrique e Michael Laudrup; Martín Vasquez, Zamorano e Amavisca (Michel, 59m).

Golos: Sá Pinto (3m), Laudrup (16m), Oceano (31m).

SPORTING-MÓNACO, 3-0

17 de setembro de 1997

Um dia que ficou para a história do Sporting: a 17 de setembro de 1997, a equipa então orientada por Octávio Machado fazia o primeiro jogo da história na Liga dos Campeões. O Mónaco, de Trezeguet, Spehar, Costinha e Barthez, deslocou-se a Alvalade para apadrinhar a estreia leonina, numa grande noite de futebol. O Sporting venceu por 3-0, com golos de Oceano, Hadji e Leandro, naquela que foi a única derrota do Mónaco nessa fase de grupos. No fim, os franceses apuraram-se em primeiro lugar do grupo, o Sporting terminou em terceiro e foi eliminado.

Sporting: De Wilde; Saber, Beto, Marco Aurélio e Vinicius; Oceano e Pedro Martins; Didier Lang (Cesar Ramirez, 85m), Hadji (Quim Berto, 88m) e Pedro Barbosa (Afonso Martins, 75m); Leandro.

Mónaco: Barthez; Costinha (Konjic, 46m), Dumas, Léonard e Pignol (Ikpeba, 46m); John Collins, Salif Diao, Legwinski e Bernabia; Spehar e Trezeguet.

Golos: Oceano (4m), Hadji (8m) e Leandro (65m)

SPORTING-NEWCASTLE, 4-1

14 de abril de 2005

Sem dúvida uma das maiores gloriosas noites do Sporting na Europa. Após uma derrota por 1-0 em Inglaterra, a formação leonina entrou em Alvalade a precisar de dar a volta, mas rapidamente ficou a perder. Kieron Dyer, aos 20 minutos, marcou para o Newcastle e tornava praticamente impossível a reviravolta leonina. Golo a golo, no entanto, a equipa de José Peseiro construiu uma goleada histórica. Ainda antes do intervalo Niculae empatou. Nos vinte minutos finais, Sá Pinto deu esperança ao Sporting e Beto colocou a equipa na frente pela primeira vez na eliminatória. Já nos descontos, Rochemback confirmou o apuramento e um resultado que fica para sempre.

Sporting: Ricardo, Rogério, Beto, Polga e Rui Jorge; Rochemback; Douala, Carlos Martins (Pedro Barbosa, 67m) e João Moutinho; Sá Pinto (Custódio, 87m) e Niculae (Pinilla, 74m).

Newcastle: Given; Steven Taylor, Stephen Carr, Titus Bramble (O'Brien, 55m) e Babayaro; Amdy Fayé, N’Zogbia, Kieron Dyer (Kluivert, 59m) e Jermaine Jenas (Milner, 46m); Lee Bowyer e Alan Shearer.

Golos: Dyer (20m), Niculae (40m), Sá Pinto (71m), Beto (76m) e Rochemback (90m)

AZ ALKMAAR-SPORTING, 3-2

5 de maio de 2005

Seguramente a derrota mais saborosa da história do Sporting. Um jogo que ficou para a história como o do golo de Miguel Garcia. Basicamente, e depois de vencer em Alvalade por 2-1, a equipa leonina acabou os noventa minutos a perder também por 2-1. Huysegems fez, aos 78 minutos, o golo que igualou a eliminatória. No prolongamento Pedro Barbosa deu espetáculo, mas foi Kew Jaliens a marcar e a colocar o AZ Alkmaar perto da final da Taça UEFA. Até que nos descontos do prolongamento, Rodrigo Tello bateu o canto e Miguel Garcia cabeceou para o golo de uma vida. O Sporting garantiu assim o apuramento para a final que ia jogar em casa (e que não acabou bem, como se sabe).

Sporting: Ricardo, Miguel Garcia, Beto, Polga e Rui Jorge (Niculae, 110m); Custódio; Douala (Tello, 75m), Rochemback (Pedro Barbosa, 86m) e João Moutinho; Sá Pinto e Liedson.

AZ Akmaar: Timmer; Van Galen, Opdam, Vlaar e Kew Jaliens; Tim de Cler e Landzaat; Tarik Sektioui (Janga, 120m), Adil Ramzi (Elkhattabi, 64m) e Nelisse (Huysegems, 72m); Kenneth Pérez.

Golos: Kenneth Pérez (6m), Liedson (45m), Huysegems (78), Kew Jaliens (109) e Miguel Garcia (120m).

SPORTING-INTER MILÃO, 1-0

12 de setembro de 2006

O Sporting não disputava um jogo da Liga dos Campeões, tirando uma ou outra pré-eliminatória, há cinco anos e o regresso à prova milionária foi apadrinhado pelo Inter Milão. Um grande Inter, aliás, uma equipa cheia de craques: Ibrahimovic, Adriano, Luís Figo, Patrick Vieira, Maicon, Toldo, Zanetti ou Hernan Crespo. Em Alvalade, perante cerca de trinta mil adeptos, a equipa então orientada por Paulo Bento venceu por 1-0, graças ao golo de uma vida de Marco Caneira. Este acabou, aliás, por ser o único triunfo do Sporting nesta Champions, terminando um grupo que tinha Inter e Bayern Munique no último lugar.

Sporting: Ricardo; Abel, Polga, Tonel e Caneira; Miguel Veloso, João Moutinho e Romagnoli (Alecsandro, 65m); Nani (Tello, 82m), Liedson e Yannick Djaló.

Inter Milão: Toldo; Maicon, Walter Samuel, Ivan Córdoba e Fabio Grosso (Zanetti, 80m); Figo (Mariano González, 65m), Patrick Vieira, Dacourt e Stankovic; Ibrahimovic e Adriano (Crespo, 70m).

Golos: Caneira (64m)

SPORTING-BORUSSIA DORTMUND, 3-1

24 de Novembro de 2021

Provavelmente a primeira grande noite europeia de Ruben Amorim. O Sporting chegou à última jornada da fase de grupos a precisar de vencer o Borussia Dortmund em Alvalade por dois golos de vantagem e foi isso mesmo que fez. Num grande jogo de Pedro Gonçalves: o melhor marcador do campeonato anterior fez três golos ao gigante alemão, embora um deles tenha sido anulado. Valeu à formação leonina que Pedro Porro colocou mesmo o Sporting a ganhar por 3-0, o que deu à equipa alguma margem para cometer um erro, como veio a acontecer já nos descontos da partida, quando Malen marcou para o Dortmund. A formação precisava precisamente de não perder por dois ou mais golos de desvantagem, naquela que era uma final para as duas equipas, não o conseguiu fazer perante um grande Sporting e caiu para a Liga Europa.

Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro (Nazinho, 88m), Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis (Esgaio, 67m); Sarabia (Nuno Santos, 67m), Paulinho (Tiago Tomás, 82m) e Pedro Gonçalves (Ugarte, 88m).

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Meunier, Manuel Akanji, Marin Pongracic (Tigges, 67m) e Schulz (Emre Can, 46m); Axel Witsel (Zagadou, 67m), Julian Brandt e Reinier (Dahoud, 67m); Bellingham, Malen e Marco Reus.

Golos: Pedro Gonçalves (30 e 39m), Pedro Porro (81m) e Malen (90m).

SPORTING-TOTTENHAM, 2-0

13 de setembro de 2022

Uma outra grande noite europeia no reinado de Ruben Amorim. No segundo jogo da fase de grupos, e embalado por uma grande vitória na Alemanha por 3-0 sobre o Eintracht Frankfurt, o Sporting recebeu um Tottenham que sonhava por fim lutar pelo título inglês. Uma equipa com a marca do italiano Antonio Conte. Sem se deixar intimidar pelo adversário, jogando personalidade e com o apoio de 40 mil adeptos, a formação leonina construiu uma grande vitória, com dois golos marcados nos descontos da partida. Paulinho e Arthur Gomes saltaram do banco para garantir a vitória, que encheu Alvalade de ilusão para a temporada que estava apenas a começar.

Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita (Alexandropoulos, 72m) e Nuno Santos (Esgaio, 90m), Trincão (Paulinho, 76m), Edwards (Arthur Gomes, 90m) e Pedro Gonçalves.

Tottenham: Lloris; Ben Davies, Cristián Romero, Eric Dier e Emerson; Hojbjerg, Rodrigo Bentancur e Ivan Perisic; Richarlison, Harry Kane e Son (Kulusevski, 72m).

Golos: Paulinho (90m) e Arthur Gomes (90m).