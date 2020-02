Maximiano, guarda-redes do Sporting, depois da vitória sobre os turcos do Baseksehir (3-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

[Análise ao jogo]

- Foi uma boa exibição coletiva, a equipa esteve bem a atacar, criámos muitas oportunidades. Fomos superiores ao adversário, apesar do Baseksehiir ter uma boa equipa, está a lutar pelo título na liga deles, mas fizemos um bom jogo e saímos daqui com uma vitória.

[Dois golos de diferença chegam?]

- Acho que uma vitória é sempre uma vitória. O jogo lá não vai ser fácil, não estamos confortáveis com o resultado, queremos fazer mais, queremos chegar lá e impor o nosso futebol.

[Foi uma das exibições mais fortes do Sporting esta temporada?]

- Foi uma grande exibição, a equipa esteve muito bem hoje, mas a época não acaba aqui, temos de recuperar e pensar em fazer uma boa exibição no domingo.

[O que esperam do jogo na Turquia?]

- Esperamos um jogo difícil frente a um grande adversário, nesta competição não há jogos fáceis. Temos de encarar os jogos todos com máxima responsabilidade, só assim podemos pensar em passar à próxima fase.

[O Sporting parece estar melhor na Europa do que a nível interno]

- Não, tentamos sempre dar o nosso melhor. Hoje coreu bem, alguns jogos do campeonato não correram tão bem, mas o pensamento da equipa e a forma como preparamos os jogos é sempre igual.