Descomplicado, com um discurso simples, Neto falou sobre o impacto de Viktor Gyokeres e qual o «antídoto» para travar o sueco e abordou o crescimento de Eduardo Quaresma, além de ter comentado o futuro no Sporting.



«A particularidade do Viktor é a potência de movimento para ruturas que não é comum num avançado puro. Por isso é que ele tem o impacto que tem. A consistência física que tem para aguentar esses movimentos custa às equipas quando sofrem primeiro ou têm de pressionar mais alto o Sporting, libertando espaço nas costas. Como treinamos com ele, percebemos onde é que o podemos limitar e uma das coisas é limitar-lhe o espaço. Não vou estar aqui a dizer o antídoto até porque a equipa em várias nuances que nos ajudam a ter várias forças além do Viktor», defendeu, em conferência de imprensa.



«Temos os movimentos de rutura do Pote, os movimentos interiores do Edwards e do Trincão, os dos próprios laterais, o um contra um do Geny, isso leva a que tudo seja exponenciado ao máximo e cause dificuldades às outras equipas», acrescentou, salientando a importância das dinâmicas coletivas.



Em relação a Quaresma, o experiente central lembrou os empréstimos que o colega viveu e a importância do papel do grupo nesse crescimento.



«Fazia parte do ano em que fomos campeões. É um jogador muito querido no grupo, com qualidades particulares e tem mostrado isso com as arrancadas dele e a força no um contra um. A passagem por Tondela e Hoffenheim e o facto de ser muitas vezes aconselhado diariamente para aumentar os níveis de concentração... Acho que ganhou esse extra, sobretudo na oportunidade que teve contra FC Porto. Tem jogadores mais velhos que o ajudam. A base do grupo é muito forte nesse sentido e o próprio coletivo do Sporting leva a isso. Tem muito mérito no crescimento que está a ter, beneficia a equipa porque precisamos de todos para lutar por todos os títulos», disse.



Por último, Neto revelou que o Sporting «está alerta» para o duelo com o Young Boys, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



«Não podemos ir na euforia e otimismo dos adeptos. Preparamo-nos da melhor maneira para ganhar é assim que vamos encarar o jogo. Qualquer facilitismo pode prejudicar-nos. A mentalidade da equipa está muito consistente e sentimos que a jogar de três em três dias, não há margem. Todos querem jogar e fazer parte. Alerta total para o jogo de amanhã [quinta-feira]», disse, salientando a passagem aos oitavos «é importante» e que este jogo «alimenta o momento» do Sporting.



O Sporting-Young Boys joga-se esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade.