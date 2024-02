Luís Neto está em final de contrato com o Sporting e permanece com o futuro em aberto. O internacional português foi o porta-voz do plantel dos leões na véspera do jogo com o Young Boys, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e foi questionado acerca do futuro, mas recusou responder.



«Neste momento, o Neto é jogador do Sporting até junho. Não é tema agora. Estou focado no coletivo e quero conquistar o maior número de títulos no Sporting. Sou mais um a ajudar em campo e é assim que será», sublinhou, em conferência de imprensa.



Perante a insistência dos jornalistas, o defesa de 35 anos referiu que esse tema vai «ser resolvido a seu tempo».



«Como respondi, estou focado até junho. É essa a duração do meu contrato. Ainda sou jogador e é assim que quero pensar até lá. Sou mais um para ajudar e o foco é ganhar ao Young Boys. O coletivo está acima desse tema individual que será resolvido a seu tempo», atirou.



Luís Neto está no Sporting desde 2019.