Luís Neto foi o jogador que acompanhou Emanuel Ferro para fazer a antevisão à partida frente ao Aberdeen, da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Os casos de Covid-19 na formação leonina foi o tema principal da conversa do internacional português com os jornalistas.



O defesa elogiou a forma como o clube lidou com a situação de forma a travar a propagação do vírus no plantel.



«Acho que o clube respondeu muito bem a uma situação que pode acontecer em qualquer clube pelo momento que vivemos. Preferíamos que não tivesse acontecido, mas há que aceitar que passou, respeitar os protocolos e tratar de quem teve a infelicidade de ser infetado. Tivemos a possibilidade de bloquear a transmissão. Não queríamos correr nenhum risco. Foi uma semana... Não podemos dizer normal. O grupo fechou-se e percebeu o compromisso estava acima de tudo. É uma prova de confiança para todos, estamos 25 prontos para ir a jogo e queremos demonstrar que isto tudo valeu a pena», começou por dizer, antes de continuar o raciocínio sobre o assunto.



«O clube tem uma estrutura forte e reagiu rápido. Teve a sensibilidade de tratar de todos caso a caso, de fazer testes e de perceber o que era possível fazer para bloquear a transmissão. Encaramos este desafio como uma prova de confiança. Já éramos fortes e agora o grupo saiu mais fortalecido. A mensagem que o mister nos passou foi não olhar para isto como desculpa. Queremos mostrar que o Sporting tem equipa capaz de passar o Aberdeen», acrescentou.



Neto lembrou ainda que o que aconteceu ao Sporting aconteceu também a Flamengo, PSG e Atlético de Madrid e explicou com foi a comunicação com Rúben Amorim que está em isolamento após ter sido infectado.



«A última coisa que estou a pensar é na minha situação pessoal. O compromisso coletivo deve elevar-se ao individual. Sou mais um disponível para ajudar o Sporting e espero fazê-lo toda a época. Como todos sabem, o mundo melhorou muito a nível de tecnologia. Quando [Rúben Amorim] teve de estar presente, esteve. Temos uma equipa técnica competente e que conhece as ideias que ele gosta no seu sistema . Quando teve de estar presente esteve e sabemos a mensagem que nos passou Amanhã não há desculpas», frisou.