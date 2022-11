O dia é de decisões na Liga Europa, e com o término dos jogos das 17h45, já se conhecem alguns dos possíveis adversários do Sporting no playoff dos oitavos de final da prova.

O maior nome dessa lista é o Manchester United, que terminou o grupo E atrás da Real Sociedad e vai ter de jogar esse playoff. Poderá haver, portanto, um regresso de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes a Alvalade.

Aos red devils, juntam-se, para já, Midtjylland, Nantes e Mónaco.

Há mais quatro grupos que ainda aguardam a definição das respetivas classificações, embora haja já algumas situações praticamente fechadas.

No grupo A, Arsenal e PSV Eindhoven já têm o apuramento garantido. Os neerlandeses estão nesta altura no segundo lugar, mas ainda podem chegar à liderença.

No grupo B, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e Rennes (ambos com 11 pontos) também já têm o passaporte garantido. Resta saber quem será segundo e, posteriormente, possível adversário do Sporting.